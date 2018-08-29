Агент сообщил, что футболист Шиманьски не перейдёт в ЦСКА

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Агент Дэвид Маннасех сообщил, что его клиент, полузащитник варшавской «Легии» и молодёжной сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьски, не перейдёт в московский ЦСКА.
Агент сообщил, что футболист Шиманьски не перейдёт в ЦСКА
  • © Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«К сожалению, сделки между ЦСКА и «Легией» не будет. Никаких шансов. Клубы так и не смогли договориться о сумме трансфера», — цитирует Маннасеха «Чемпионат».

Шиманьски был включён в предварительную заявку сборной Польши на чемпионат мира 2018 года в России, однако не попал в окончательный состав.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА подпишет контракт с нападающим японского футбольного клуба «Вегалта Сэндай» Такумой Нисимурой.

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