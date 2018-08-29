Агент сообщил, что футболист Шиманьски не перейдёт в ЦСКА
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«К сожалению, сделки между ЦСКА и «Легией» не будет. Никаких шансов. Клубы так и не смогли договориться о сумме трансфера», — цитирует Маннасеха «Чемпионат».
Шиманьски был включён в предварительную заявку сборной Польши на чемпионат мира 2018 года в России, однако не попал в окончательный состав.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА подпишет контракт с нападающим японского футбольного клуба «Вегалта Сэндай» Такумой Нисимурой.