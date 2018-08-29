Олимпийская чемпионка Привалова объяснила разницу между лёгкой атлетикой и футболом
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- РИА Новости
«Да, это большая проблема. Если бы наши футболисты ещё так же хорошо играли. А то один раз сыграли благодаря диким усилиям всего государства», — цитирует Привалову «Спорт день за днём».
Она также объяснила, в чём разница между лёгкой атлетикой и футболом.
«Лёгкая атлетика — это 50 видов. Здоровье нации. Футбол — это всего лишь 11 бегающих человек, которые ещё показывают нам театральное действие, когда падают, травмируют друг друга», — заявила Привалова.
Бывшая легкоатлетка сказала, что смотрит на современный футбол с огорчением, и добавила в шутливой форме, что Россия является футбольной страной.
«Мы же дико футбольная страна, много раз были чемпионами мира. Когда проходит Олимпиада и разыгрывается 80 комплектов наград в лёгкой атлетике, не надо удивляться, почему у нас так мало медалей. Они у нас появляются не благодаря, а вопреки», — заключила Привалова.
Ранее восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямаец Усэйн Болт поделился ожиданиями от предстоящего дебюта за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс» в матче с любительской командой.