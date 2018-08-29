Олимпийская чемпионка Привалова объяснила разницу между лёгкой атлетикой и футболом

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова раскритиковала решение убрать беговые дорожки с московского стадиона «Лужники», на котором проводились матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Да, это большая проблема. Если бы наши футболисты ещё так же хорошо играли. А то один раз сыграли благодаря диким усилиям всего государства», — цитирует Привалову «Спорт день за днём».

Она также объяснила, в чём разница между лёгкой атлетикой и футболом.

«Лёгкая атлетика — это 50 видов. Здоровье нации. Футбол — это всего лишь 11 бегающих человек, которые ещё показывают нам театральное действие, когда падают, травмируют друг друга», — заявила Привалова.

Бывшая легкоатлетка сказала, что смотрит на современный футбол с огорчением, и добавила в шутливой форме, что Россия является футбольной страной.

«Мы же дико футбольная страна, много раз были чемпионами мира. Когда проходит Олимпиада и разыгрывается 80 комплектов наград в лёгкой атлетике, не надо удивляться, почему у нас так мало медалей. Они у нас появляются не благодаря, а вопреки», — заключила Привалова.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямаец Усэйн Болт поделился ожиданиями от предстоящего дебюта за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс» в матче с любительской командой.