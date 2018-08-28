Дортмундская «Боруссия» арендовала футболиста «Барселоны»
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Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, 24-летний форвард будет выступать за «Боруссию» до конца сезона-2018/19.
Отмечается, что в договоре с «Барселоной» об аренде Алькасера предусмотрена опция выкупа игрока с обязательным последующим подписанием контракта на четыре года.
Алькасер выступает за «Барселону» с 2016 года. За это время он принял участие в 50 матчах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Рома» объявила о переходе Кевина Стротмана в «Марсель».