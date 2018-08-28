Дортмундская «Боруссия» арендовала футболиста «Барселоны»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе на правах аренды испанского нападающего Пако Алькасера из каталонской «Барселоны».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, 24-летний форвард будет выступать за «Боруссию» до конца сезона-2018/19.

Отмечается, что в договоре с «Барселоной» об аренде Алькасера предусмотрена опция выкупа игрока с обязательным последующим подписанием контракта на четыре года.

Алькасер выступает за «Барселону» с 2016 года. За это время он принял участие в 50 матчах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Рома» объявила о переходе Кевина Стротмана в «Марсель».