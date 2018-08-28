Решение о возможном введении двухочковой системы в КХЛ будет принято 31 августа

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём заседании проголосует за возможное изменение регламента турнира в части, касающейся начисления очков в регулярном чемпионате.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ, инициатором рассмотрения данного вопроса является Федерация хоккея России.

Отмечается, что, согласно предложению, целью которого является повышение конкуренции в лиге, за любую победу команде будет зачисляться два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, а за проигрыш в основное время — ноль очков.

Результаты голосования будут известны 31 августа. Сезон-2018/19 КХЛ стартует 1 сентября матчем «Ак Барс» — СКА.

Ранее СМИ сообщили, что КХЛ введёт систему начисления очков по примеру НХЛ.