Бывший футболист «Зенита» Радимов ответил Глушакову по поводу проигранного пари

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил хавбеку московского «Спартака» Денису Глушакову на напоминание о проигранном пари.

«Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у «Спартака» освободились вторники-среды от игр в Лиге чемпионов, так с горя и вспомнил? Короче, дядя Влад за базар отвечает и ждёт тебя в любом кабаке, тобою названном», — написал Радимов в своём Instagram.

Он отметил, что в выбранном заведении обязательно должен быть большой экран, чтобы удобнее было смотреть матчи Лиги чемпионов.

«Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу, Дмитрия Хохлова повидать надо. С моей стороны только он и будет! А своим спартаковцам к их игре с «Зенитом» в Питере 2 сентября напомни: «Приезжайте ещё — за добавкой!», — заключил бывший футболист.

Ранее сообщалось, что Глушаков напомнил Радимову о проигранном пари.