Зидан, Гвардиола и Симеоне не получили приглашения от УЕФА на встречу ведущих тренеров Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал имена приглашённых на встречу ведущих тренеров Европы.
Зидан, Гвардиола и Симеоне не получили приглашения от УЕФА на встречу ведущих тренеров Европы
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Как сообщает пресс-служба организации, в список из 12 приглашённых специалистов вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл Юнайтед»), Арсен Венгер, Руди Гарсия («Олимпик»), Шенол Гюнеш («Бешикташ»), Сержиу Консейсау («Порту»), Хулен Лопетеги («Реал»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»), Паулу Фонсека («Шахтёр») и Унаи Эмери («Арсенал»).

Таким образом, на встречу не попадут Хосеп Гвардиола, главный тренер действующего чемпиона АПЛ «Манчестер Сити», Диего Симеоне — тренер победителя Лиги Европы минувшего сезона, а также Зинедин Зидан, под руководством которого «Реал» третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Встреча тренеров состоится 4 сентября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Ранее сообщалось, что УЕФА признал гол Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» лучшим в сезоне-2017/18.

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