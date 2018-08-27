В сети опубликовали видео, на котором футболист «Манчестер Сити» Агуэро курит кальян с 18-летней моделью

В сети появился ролик, на котором аргентинский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» курит кальян в компании 18-летней модели.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Instagram девушки.

«Это выглядит не очень хорошо. Агуэро — элитный спортсмен, и он должен быть образцом для подражания. А такое поведение шлёт неправильный сигнал молодым фанатам», — цитирует издание анонимный источник в клубе.

На видеозаписи форвард курит кальян вместе с девушкой после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном», который завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Агуэро вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории АПЛ.