В сети опубликовали видео, на котором футболист «Манчестер Сити» Агуэро курит кальян с 18-летней моделью
- Reuters
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Instagram девушки.
«Это выглядит не очень хорошо. Агуэро — элитный спортсмен, и он должен быть образцом для подражания. А такое поведение шлёт неправильный сигнал молодым фанатам», — цитирует издание анонимный источник в клубе.
На видеозаписи форвард курит кальян вместе с девушкой после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном», который завершился вничью.
Ранее сообщалось, что Агуэро вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории АПЛ.