Черчесов рассказал, что Головин будет готов вернуться в общую группу через десять дней
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Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
«Два дня назад мы с ним разговаривали по телефону, Саша осваивается. Понятно, что неприятно начинать в новом клубе с травмы. Но, по информации на позавчерашний день, ему нужно ещё буквально десять дней для возвращения в общую группу», — заявил специалист.
Он также сказал, что тренерский штаб не видел смысла вызывать хавбека на сборы национальной команды.
«Ему надо лечиться и дальше проявлять себя в новом коллективе», — добавил Черчесов.
Ранее Черчесов анонсировал, что Сергей Игнашевич присоединится к тренерскому штабу на сентябрьском сборе национальной команды России.