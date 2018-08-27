Россиянин Бобровский признан лучшим вратарём НХЛ

Короткая ссылка
Российский голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент.
Россиянин Бобровский признан лучшим вратарём НХЛ
  • ©Adam Lacy
  • globallookpress.com

Список лучших действующих голкиперов лиги опубликован в официальном Twitter NHL Network.

Вторую строчку занял страж ворот «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, а замкнул тройку россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее в НХЛ заявили, что неизвестно, когда будет принято решение по Вячеславу Войнову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить