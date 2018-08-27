Россиянин Бобровский признан лучшим вратарём НХЛ
- ©Adam Lacy
- globallookpress.com
Список лучших действующих голкиперов лиги опубликован в официальном Twitter NHL Network.
Don't you think our lists just get better and better as the weeks go by?— NHL Network (@NHLNetwork) 27 августа 2018 г.
Here is the final position-specific Top Players Right Now list! #NHLTopPlayerspic.twitter.com/johgDb27aA
Вторую строчку занял страж ворот «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, а замкнул тройку россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее в НХЛ заявили, что неизвестно, когда будет принято решение по Вячеславу Войнову.