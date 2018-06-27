Адвокат опроверг сообщения о попытках самоубийства Родченкова
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«Это неправда. Родченков здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России», — цитирует Уолдена «Новая газета».
По его мнению, российская общественность пытается дискредитировать Родченкова.
Ранее депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением насчёт информации о попытке информатора WADA Григория Родченкова покончить жизнь самоубийством.