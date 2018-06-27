Депутат Лебедев — о попытке суицида Родченкова: собаке собачья смерть

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился мнением насчёт информации о попытке информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова покончить жизнь самоубийством.

«Собаке собачья смерть. Мне кажется, самый короткий комментарий может быть в этом случае. А если более подробно, то Родченков понял, что он больше не нужен американским спецслужбам... Врать больше возможности нет, а правды как не было, так и нет. Видимо, американские спецслужбы выбили из него всё, что могли, и вышвырнули на помойку», — цитирует Лебедева Sport24.

По словам депутата, Родченков, совершив предательство, не может вернуться в Россию, а в США оказался бесполезным. Он также напомнил о попытке информатора WADA покончить жизнь самоубийством ещё в России.

«Поэтому не исключаю, что именно суицидом его никчёмная жизнь закончится. Но такова судьба всех предателей», — добавил Лебедев.

Ранее СМИ сообщали, что иск на $30 млн со стороны российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой мог стать причиной попытки суицида информатора WADA Григория Родченкова.