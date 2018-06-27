СМИ: Иск на $30 млн мог стать причиной попытки суицида Родченкова

Иск на $30 млн со стороны российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой мог стать причиной попытки суицида информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Информатор WADA ознакомился с делом биатлонисток в Нью-Йоркском федеральном суде 17 и 18 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он также сообщил, что Родченков попал в психиатрическую больницу после попытки самоубийства. Источник добавил, что это не первая попытка экс-главы московской антидопинговой лаборатории свести счёты с жизнью. В 2011 году, ещё в России, Родченков пытался покончить с собой после того, как против него и его сестры Марины возбудили уголовное дело о незаконном сбыте анаболических стероидов.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о попытке информатора WADA Григория Родченкова покончить жизнь самоубийством.