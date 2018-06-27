Касаткина обыграла Севастову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истбурне

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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову и вышла в четвертьфинал турнира в британском Истбурне.
Касаткина обыграла Севастову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истбурне
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Касаткина одержала верх в двух партиях со счётом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 26 минут.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Касаткина поспорит с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия) — Даниэль Коллинз (США).

Ранее директор Уимблдона Ричард Льюис сообщил, что организаторы приняли решение не переносить финал соревнований в мужском одиночном разряде из-за возможного совпадения по времени с финалом чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

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