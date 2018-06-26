Стало известно, когда Овечкин привезёт кубок Стэнли в Москву

Заместитель генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Харчук сообщил, когда нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезёт трофей Кубка Стэнли в Москву.

«Овечкин привезёт кубок Стэнли в Москву в начале июля. Трофей будет в столице всего один день. Александр уже сказал, что хотел бы его на два-три часа привезти на базу команды в Новогорск и показать ребятам из нашей школы», — приводит слова Харчука ТАСС.

Отмечается, что помимо главного трофея НХЛ экс-форвард «Динамо» намерен привезти на родину приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин похвалил сборную России по футболу за выступление на ЧМ-2018.