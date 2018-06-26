Харден признан самым ценным игроком сезона-2017/18 в НБА

В Санта-Монике определили победителей в индивидуальных номинациях по итогам сезона-2017/18 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком (MVP), сообщает пресс-служба НБА.

Призы также получили разыгрывающий «Филадельфия Севентисиксерс» Бен Симмонс («Новичок года»), атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс («Лучший шестой игрок»), его коллега по амплуа Виктор Оладипо из «Индиана Пэйсерс» («Самый прогрессирующий игрок»), центровой «Юта Джаз» Руди Гобер («Лучший игрок оборонительного плана»), а также Дуэйн Кейси из «Торонто Рэпторз» («Тренер года») и Дэрил Мори из «Хьюстона» («Менеджер года»).

Ранее Харден был признан MVP года в НБА по версии баскетболистов.