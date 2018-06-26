Харден признан самым ценным игроком сезона-2017/18 в НБА
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Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком (MVP), сообщает пресс-служба НБА.
The 2017-2018 #KiaMVP is… @JHarden13! #NBAAwardspic.twitter.com/7fw8xsx7pu— NBA (@NBA) 26 июня 2018 г.
Призы также получили разыгрывающий «Филадельфия Севентисиксерс» Бен Симмонс («Новичок года»), атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс («Лучший шестой игрок»), его коллега по амплуа Виктор Оладипо из «Индиана Пэйсерс» («Самый прогрессирующий игрок»), центровой «Юта Джаз» Руди Гобер («Лучший игрок оборонительного плана»), а также Дуэйн Кейси из «Торонто Рэпторз» («Тренер года») и Дэрил Мори из «Хьюстона» («Менеджер года»).
Ранее Харден был признан MVP года в НБА по версии баскетболистов.