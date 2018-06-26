Харден признан самым ценным игроком сезона-2017/18 в НБА

Короткая ссылка
В Санта-Монике определили победителей в индивидуальных номинациях по итогам сезона-2017/18 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Харден признан самым ценным игроком сезона-2017/18 в НБА
  • © Global Look Press

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком (MVP), сообщает пресс-служба НБА.

Призы также получили разыгрывающий «Филадельфия Севентисиксерс» Бен Симмонс («Новичок года»), атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс («Лучший шестой игрок»), его коллега по амплуа Виктор Оладипо из «Индиана Пэйсерс» («Самый прогрессирующий игрок»), центровой «Юта Джаз» Руди Гобер («Лучший игрок оборонительного плана»), а также Дуэйн Кейси из «Торонто Рэпторз» («Тренер года») и Дэрил Мори из «Хьюстона» («Менеджер года»).

Ранее Харден был признан MVP года в НБА по версии баскетболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить