Стали известны соперники мужской сборной России по гандболу на ЧМ-2019

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В Копенгагене прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по гандболу 2019 года, который пройдёт в Дании и Германии.
Стали известны соперники мужской сборной России по гандболу на ЧМ-2019
  • © Miroslav Chaloupka
  • globallookpress.com

Соперниками сборной России в группе А станут хозяева турнира — сборная Германии, действующий чемпион мира — команда Франции, а также сборные Сербии, Бразилии и Южной Кореи. Матчи данной группы пройдут в Берлине.

Полностью состав групп можно узнать на сайте Международной федерации гандбола (IHF).

ЧМ пройдёт в Дании и Германии с 9 по 27 января 2019 года.

Ранее женская сборная России по гандболу узнала своих соперниц по групповому этапу чемпионата Европы 2018 года, который пройдёт во Франции.

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