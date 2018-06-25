Стали известны соперники мужской сборной России по гандболу на ЧМ-2019

В Копенгагене прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по гандболу 2019 года, который пройдёт в Дании и Германии.

Соперниками сборной России в группе А станут хозяева турнира — сборная Германии, действующий чемпион мира — команда Франции, а также сборные Сербии, Бразилии и Южной Кореи. Матчи данной группы пройдут в Берлине.

Полностью состав групп можно узнать на сайте Международной федерации гандбола (IHF).

ЧМ пройдёт в Дании и Германии с 9 по 27 января 2019 года.

Ранее женская сборная России по гандболу узнала своих соперниц по групповому этапу чемпионата Европы 2018 года, который пройдёт во Франции.