Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле

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Победитель юниорского чемпионата мира 2004 года и серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2006 года Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле.
Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле
  • hclada.ru

«На 33-м году жизни в аварии на водном мотоцикле погиб Сергей Огородников. Коллектив хоккейного клуба «Лада» выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Лада».

Форвард выступал за клуб из Тольятти на протяжении двух лет и провёл 88 матчей, в которых набрал 38 очков (20 + 18).

Также на протяжении карьеры он выступал за московское «Динамо», ЦСКА, «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург» и другие.

Ранее сообщалось, что на 57-м году жизни скончалась четырёхкратная олимпийская чемпионка по баскетболу Энн Донован.

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