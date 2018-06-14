На 57-м году жизни скончалась четырёхкратная олимпийская чемпионка по баскетболу Донован

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по баскетболу американка Энн Донован скончалась на 57-м году жизни.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает ESPN.

Донован завоевала золотые олимпийские медали в 1984 и 1988 годах. Она также стала двукратной олимпийской чемпионкой в качества тренера: в 2004-м она входила в тренерский штаб сборной США, а в 2008-м была главным тренером.

Ранее жена главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича, Эрин, скончалась на 68-м году жизни.