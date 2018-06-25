Шарапова опустилась на 24-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый 25 июня рейтинг спортсменок.
Шарапова опустилась на 24-е место в мировом рейтинге теннисисток WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка осталась без изменений. Лидирует румынка Симона Халеп, за ней расположились датчанка Каролин Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса, американка Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, сохранившая 14-е место.

Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова потеряли по одному месту, разместившись на 24-й и 29-й строчках соответственно. 

Елена Веснина и Светлана Кузнецова поднялись на одну позицию, заняв 49-е и 57-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что Веснина снялась с Уимблдона из-за травмы колена.

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