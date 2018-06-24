Овечкин рассказал, когда станут известны даты турне кубка Стэнли по России
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«Все даты по поводу того, когда я привезу кубок Стэнли, будут известны немного позже. Тяжело сейчас называть точные даты, потому что ещё неизвестно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы всё узнаете из моего Instagram», — приводит слова Овечкина ТАСС.
Каждый хоккеист команды, завоевавшей титул, имеет право привезти кубок к себе на родину.
Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Овечкин прилетел в Москву.