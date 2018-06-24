Овечкин рассказал, когда станут известны даты турне кубка Стэнли по России

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал, когда станет известен график турне кубка Стэнли по России.

«Все даты по поводу того, когда я привезу кубок Стэнли, будут известны немного позже. Тяжело сейчас называть точные даты, потому что ещё неизвестно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы всё узнаете из моего Instagram», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Каждый хоккеист команды, завоевавшей титул, имеет право привезти кубок к себе на родину.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Овечкин прилетел в Москву.