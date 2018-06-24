Овечкин рассказал, когда станут известны даты турне кубка Стэнли по России

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал, когда станет известен график турне кубка Стэнли по России.
Овечкин рассказал, когда станут известны даты турне кубка Стэнли по России
  • © Jeff Speer
  • globallookpress.com

«Все даты по поводу того, когда я привезу кубок Стэнли, будут известны немного позже. Тяжело сейчас называть точные даты, потому что ещё неизвестно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы всё узнаете из моего Instagram», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Каждый хоккеист команды, завоевавшей титул, имеет право привезти кубок к себе на родину.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Овечкин прилетел в Москву.

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