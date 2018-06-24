Капитан «Вашингтона» Овечкин прилетел в Москву

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Москву.

Об этом сообщает ТАСС.

Овечкин прилетел в Москву без кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утверждён. Каждый хоккеист команды, завоевавшей титул, имеет право привезти кубок к себе на родину.

По прибытии в аэропорт Овечкин заявил, что рад вернуться домой, и поблагодарил встречающих.

«Если говорить о планах, то в первую очередь хотелось бы увидеть отца, родных, друзей. Последние две недели в «Вашингтоне» были очень тяжёлыми, Кубок Стэнли все-таки выиграли. Ну и, конечно же, заняться любимыми делами», — добавил Овечкин.

Ранее Овечкин поздравил хоккеиста Алексеева с выбором «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2018.