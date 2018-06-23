Овечкин поздравил хоккеиста Алексеева с выбором «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2018

Короткая ссылка
Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил защитника Александра Алексеева с тем, что его выбрал столичный клуб в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Овечкин сказал мне: «Ждём не дождёмся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать», — цитирует Алексеева пресс-служба НХЛ.

Он также признался, что рассчитывал на попадание в первый раунд драфта. Действующий чемпион НХЛ последним из клубов лиги делал свой выбор в первом раунде. Хоккеист также рад присоединиться к команде, где играют российские хоккеисты Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, что впервые с 2004 года двое россиян были выбраны в топ-10 на драфте НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить