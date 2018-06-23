Овечкин поздравил хоккеиста Алексеева с выбором «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2018

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил защитника Александра Алексеева с тем, что его выбрал столичный клуб в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Овечкин сказал мне: «Ждём не дождёмся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать», — цитирует Алексеева пресс-служба НХЛ.

Он также признался, что рассчитывал на попадание в первый раунд драфта. Действующий чемпион НХЛ последним из клубов лиги делал свой выбор в первом раунде. Хоккеист также рад присоединиться к команде, где играют российские хоккеисты Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, что впервые с 2004 года двое россиян были выбраны в топ-10 на драфте НХЛ.