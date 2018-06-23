Впервые с 2004 года двое россиян выбраны в топ-10 на драфте НХЛ
На драфте-2018 Андрей Свечников был выбран под вторым номером клубом «Каролина Харрикейнз», Виталий Кравцов — под девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Последний раз двое российских хоккеистов попадали в первую десятку драфта в 2004 году, когда под первым и вторым номерами были выбраны Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Ранее Свечников поделился впечатлениями от церемонии драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в ходе которого его выбрал клуб «Каролина Харрикейнз».