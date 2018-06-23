Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес»
Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
До этого Ковальчук выступал за петербургский СКА.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» намерен подписать контракт с Панариным на восемь лет.
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