Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

До этого Ковальчук выступал за петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» намерен подписать контракт с Панариным на восемь лет.