«Коламбус» намерен подписать контракт с Панариным на восемь лет

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Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) намерено переподписать нападающего Артемия Панарина на максимально возможный срок — восемь лет.
«Коламбус» намерен подписать контракт с Панариным на восемь лет
  • ©BEAUTIFUL SPORTS/Andreas Dick
  • globallookpress.com

«Контракт Панарина является для нас приоритетной задачей, и мы делаем всё возможное, чтобы оставить его в команде. Это отличный хоккеист, он нам нравится как игрок и как партнёр. Я могу сказать о нём только хорошее», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

Он также не исключил вариант обмена российского хоккеиста в случае неудачных переговоров насчёт продления контракта.

Ранее директор клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» по развитию игроков Горди Кларк сравнил нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова с молодым Евгением Кузнецовым, который также является воспитанником челябинского хоккея.

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