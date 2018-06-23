«Коламбус» намерен подписать контракт с Панариным на восемь лет

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) намерено переподписать нападающего Артемия Панарина на максимально возможный срок — восемь лет.

«Контракт Панарина является для нас приоритетной задачей, и мы делаем всё возможное, чтобы оставить его в команде. Это отличный хоккеист, он нам нравится как игрок и как партнёр. Я могу сказать о нём только хорошее», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

Он также не исключил вариант обмена российского хоккеиста в случае неудачных переговоров насчёт продления контракта.

Ранее директор клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» по развитию игроков Горди Кларк сравнил нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова с молодым Евгением Кузнецовым, который также является воспитанником челябинского хоккея.