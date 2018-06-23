В «Рейнджерс» сравнили хоккеиста Кравцова с молодым Кузнецовым

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Директор клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» по развитию игроков Горди Кларк поделился впечатлениями от игры нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА.
В «Рейнджерс» сравнили хоккеиста Кравцова с молодым Кузнецовым
  • ©Matti Matikainen
  • globallookpress.com

«Я увидел Виталия в конце сезона в Санкт-Петербурге, и ему удалось произвести на меня впечатление. Он доминировал на льду в мужской лиге», — цитирует Кларка официальная пресс-служба НХЛ.

Он также сравнил 18-летнего Кравцова с молодым Евгением Кузнецовым, который также является воспитанником челябинского хоккея.

«Могу сказать, что Кравцов очень похож на Евгения Кузнецова, разве что в том же возрасте Виталий немного повыше. А умение играть в пас и катание в этом возрасте я бы назвал у них идентичными», — заявил Кларк.

Виталий Крацов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте-2018. 

Ранее российский хоккеист челябинского «Трактора» Виталий Кравцов заявил, что переедет в США по окончании контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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