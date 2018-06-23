Хоккеист Кравцов: деньги в России меня не удержат

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Российский хоккеист челябинского «Трактора» Виталий Кравцов заявил, что переедет в США по окончании контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист Кравцов: деньги в России меня не удержат
  • ©Jerome Miron
  • Reuters

Кравцов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года.

«После окончания контракта перееду точно. Ни деньги, ничто другое меня не остановит. Можно сказать, что мечта взяла своё», — приводит слова 18-летнего хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Он признался, что не до конца осознаёт, что его выбрал клуб НХЛ на драфте так высоко. 

Ранее сообщалось, что впервые с 2004 года двое россиян были выбраны в топ-10 на драфте НХЛ.

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