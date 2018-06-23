Сотникова рассказала о работе тренером по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка 2014 года в Сочи Аделина Сотникова рассказала о работе тренером по фигурному катанию.
Сотникова рассказала о работе тренером по фигурному катанию
  • ©Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Ура! Рабочие будни прошли очень продуктивно! Прогресс у девчонок налицо! Четыре постановки программ! В шоке от себя!» — написала Сотникова в своём Instagram.

Она также отметила, что работа тренером — это огромный труд. Олимпийская чемпионка обратилась ко всем тренерам из любого вида спорта: «Хочу сказать: «Низкий вам поклон!»

Ранее Сотникова поделилась впечатлениями от встречи с легендарным бразильским футболистом Роналдо на мероприятии, посвящённом чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

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