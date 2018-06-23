Мужская сборная России по волейболу обыграла Италию и вышла в «Финал шести» Лиги наций

Мужская сборная по волейболу одержала победу над национальной командой Италии на старте пятой игровой недели Лиги наций.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20).

Эта победа стала для российской команды 10-й в 13 проведённых матчах. Она занимает второе место в турнирной таблице.

Итальянцы располагаются на седьмом месте и уже не смогут выбить Россию из шестёрки сильнейших.

Таким образом, что волейбольная сборная России вышла в «Финал шести» турнира.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России обыграла Германию в матче волейбольной Лиги наций.