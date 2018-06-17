Мужская сборная России обыграла Германию в матче волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Германии в матче Лиги наций.
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Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 26:24, 25:18) в пользу россиян.
Следующим соперником российской команды станет сборная Италии.
Ранее сообщалось, что российские волейболисты победили японцев в матче Лиги наций.
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