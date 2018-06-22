IAAF допустила 33 российских легкоатлета до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе
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- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт организации.
В декабре 2016 года ассоциация разрешила российским легкоатлетам, соответствующим критериям организации, выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Практически у всех россиян срок действия такого разрешения истёк в конце 2017 года.
В ноябре IAAF разрешила российским легкоатлетам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощённом порядке.
Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Шубенков показал лучший результат сезона в мире на турнире во Франции.