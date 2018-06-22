IAAF допустила 33 российских легкоатлета до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 33 российских спортсменов на участие в международных турнирах в нейтральном статусе в 2018 году.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В декабре 2016 года ассоциация разрешила российским легкоатлетам, соответствующим критериям организации, выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Практически у всех россиян срок действия такого разрешения истёк в конце 2017 года.

В ноябре IAAF разрешила российским легкоатлетам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощённом порядке.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Шубенков показал лучший результат сезона в мире на турнире во Франции.