Российский легкоатлет Шубенков показал лучший результат сезона в мире на турнире во Франции

Россиянин Сергей Шубенков стал победителем международного легкоатлетического турнира во французском Монтре в беге на 110 метров с барьерами.

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В финале соревнований Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, преодолел дистанцию забега за 12,99 секунды, что является лучшим результатом текущего сезона в мире. Вторым на турнире в Монтре стал бразилец Габриэль Константино, а третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард. Ранее сообщалось, что Шубенков выиграл легкоатлетический турнир в польском Хожуве.