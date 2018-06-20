Российский легкоатлет Шубенков показал лучший результат сезона в мире на турнире во Франции
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В финале соревнований Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, преодолел дистанцию забега за 12,99 секунды, что является лучшим результатом текущего сезона в мире.
Вторым на турнире в Монтре стал бразилец Габриэль Константино, а третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард.
Ранее сообщалось, что Шубенков выиграл легкоатлетический турнир в польском Хожуве.