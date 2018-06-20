Российский легкоатлет Шубенков показал лучший результат сезона в мире на турнире во Франции

Короткая ссылка
Россиянин Сергей Шубенков стал победителем международного легкоатлетического турнира во французском Монтре в беге на 110 метров с барьерами.
Российский легкоатлет Шубенков показал лучший результат сезона в мире на турнире во Франции
  • © RADOSLAW JOZWIAK
  • globallookpress.com

В финале соревнований Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, преодолел дистанцию забега за 12,99 секунды, что является лучшим результатом текущего сезона в мире.

Вторым на турнире в Монтре стал бразилец Габриэль Константино, а третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард.

Ранее сообщалось, что Шубенков выиграл легкоатлетический турнир в польском Хожуве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить