Кадиев назвал цели «Анжи» на предстоящий сезон в РФПЛ

Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев назвал цели команды на предстоящий сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Анжи» остаётся в РФПЛ. Задача команды на следующий сезон — закрепиться в лиге. Закрепиться без всяких переходных игр и сформировать команду», — приводит слова Кадиева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Анжи» заменит «Амкар» в РФПЛ в сезоне-2018/19.