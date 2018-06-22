Кадиев назвал цели «Анжи» на предстоящий сезон в РФПЛ

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Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев назвал цели команды на предстоящий сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Кадиев назвал цели «Анжи» на предстоящий сезон в РФПЛ
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«Анжи» остаётся в РФПЛ. Задача команды на следующий сезон — закрепиться в лиге. Закрепиться без всяких переходных игр и сформировать команду», — приводит слова Кадиева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Анжи» заменит «Амкар» в РФПЛ в сезоне-2018/19.

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