Глава профсоюза футболистов: «Волгарь» обманывает своих футболистов

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что руководство астраханского «Волгаря» обманывает своих игроков.

«Волгарь» не получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на будущий сезон. Под вопросом участие клуба в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

«Обман же состоит в том, что зимой игрокам обещали, что по окончании сезона их отпустят в другие клубы без каких-либо компенсаций. Футболисты на это согласились, некоторые пошли на сокращение зарплат, но доиграли чемпионат в «Волгаре», — цитирует Зотова РИА Новости.

По словам главы профсоюза, руководство «Волгаря» требует на данный момент компенсации за переход футболистов в другие клубы. Напоследок Зотов выразил надежду, что компромисс между руководителями и футболистами в астраханском клубе будет найден.

Ранее депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что не видит ничего страшного в исчезновении клубов.