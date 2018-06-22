Глава профсоюза футболистов: «Волгарь» обманывает своих футболистов

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что руководство астраханского «Волгаря» обманывает своих игроков.
Глава профсоюза футболистов: «Волгарь» обманывает своих футболистов
  • © пресс-службa ФК "Волгарь" (Астрахань)

«Волгарь» не получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на будущий сезон. Под вопросом участие клуба в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

«Обман же состоит в том, что зимой игрокам обещали, что по окончании сезона их отпустят в другие клубы без каких-либо компенсаций. Футболисты на это согласились, некоторые пошли на сокращение зарплат, но доиграли чемпионат в «Волгаре», — цитирует Зотова РИА Новости.

По словам главы профсоюза, руководство «Волгаря» требует на данный момент компенсации за переход футболистов в другие клубы. Напоследок Зотов выразил надежду, что компромисс между руководителями и футболистами в астраханском клубе будет найден.

Ранее депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что не видит ничего страшного в исчезновении клубов.

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