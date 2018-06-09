Депутат Лебедев заявил, что не видит ничего страшного в исчезновении футбольных клубов

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Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что не видит ничего страшного в исчезновении клубов.
Депутат Лебедев заявил, что не видит ничего страшного в исчезновении футбольных клубов
  • © Maksim Konstantinov
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«Думаю, что ничего страшного в исчезновении клубов нет, просто экономика диктует свои правила игры. Конечно, жалко людей из тех субъектов, где были клубы. Вот в Перми «Амкар» сейчас пропадает — у них довольно большая история, много болельщиков. Значит, создадут что-то другое, создадут другой клуб», — приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что исчезновение клубов не несёт угрозы развитию футбола в стране.

Ранее Дмитрий Парфёнов прокомментировал ликвидацию «Тосно».

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