Депутат Лебедев заявил, что не видит ничего страшного в исчезновении футбольных клубов

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что не видит ничего страшного в исчезновении клубов.

«Думаю, что ничего страшного в исчезновении клубов нет, просто экономика диктует свои правила игры. Конечно, жалко людей из тех субъектов, где были клубы. Вот в Перми «Амкар» сейчас пропадает — у них довольно большая история, много болельщиков. Значит, создадут что-то другое, создадут другой клуб», — приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что исчезновение клубов не несёт угрозы развитию футбола в стране.

Ранее Дмитрий Парфёнов прокомментировал ликвидацию «Тосно».