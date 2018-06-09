Парфёнов: много известных людей обещали сохранить «Тосно»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов высказал мнение о ликвидации футбольного клуба «Тосно».

«Руководители на сайте уже прокомментировали своё решение. Остаётся только вопрос соблюдения солидности в расчётах с работниками», — приводит слова Парфёнова «Спорт-экспресс».

Он отметил, что успел попрощаться с коллективом ещё после последней игры сезона.

«Никто не думал, что будет такой конец, потому что много известных людей обещали сохранить клуб. Жалко болельщиков и тех, кто трудился в команде», — добавил специалист.

Парфёнов возглавлял «Тосно» с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда пробилась из ФНЛ в РФПЛ, а в нынешнем сезоне одержала победу в Кубке России.

Ранее стало известно, что «Тосно» прекратил существование.