Футболист сборной Бразилии Фред перешёл из «Шахтёра» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Фред перешёл из украинского «Шахтёра» в английский «Манчестер Юнайтед».

Фред подписал контракт сроком на пять лет с возможностью продления ещё на один год, сообщает пресс-служба английского клуба.

Стороны не разглашают условия сделки, однако СМИ сообщают, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за его трансфер €60 млн.

Ранее английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договорённости с донецким «Шахтёром» по трансферу бразильского полузащитника Фреда.