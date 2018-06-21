Футболист сборной Бразилии Фред перешёл из «Шахтёра» в «Манчестер Юнайтед»
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- globallookpress.com
Фред подписал контракт сроком на пять лет с возможностью продления ещё на один год, сообщает пресс-служба английского клуба.
Стороны не разглашают условия сделки, однако СМИ сообщают, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за его трансфер €60 млн.
Ранее английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о достижении договорённости с донецким «Шахтёром» по трансферу бразильского полузащитника Фреда.