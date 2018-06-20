Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото чемпионата Европы

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Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото чемпионата Европы в командных соревнованиях.
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото чемпионата Европы
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В финальном поединке россияне победили команду Франции со счётом 45:34.

В составе сборной России выступали Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида и Никита Глазков.

Третье место заняли шпажисты сборной Италии, победившие в матче за бронзу команду Швейцарии.

Ранее женская сборная России по фехтованию на саблях и мужская национальная команда по фехтованию на рапирах завоевали золотые награды чемпионата Европы, который проходит в сербском Нови-Саде.

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