СМИ: Вратарь ФК «Заря» Лунин перешёл в «Реал»

Вратарь украинского футбольного клуба «Заря» Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала».

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, переход 19-летнего игрока в испанский клуб был оформлен 19 июня.

«Заря» получит за Лунина €8,5 млн и ещё €4 млн в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря.