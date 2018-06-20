СМИ: Вратарь ФК «Заря» Лунин перешёл в «Реал»
Вратарь украинского футбольного клуба «Заря» Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала».
- © Tobias NykÃ„Nen
- globallookpress.com
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, переход 19-летнего игрока в испанский клуб был оформлен 19 июня.
«Заря» получит за Лунина €8,5 млн и ещё €4 млн в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря.
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