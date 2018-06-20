СМИ: Вратарь ФК «Заря» Лунин перешёл в «Реал»

Короткая ссылка
Вратарь украинского футбольного клуба «Заря» Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала».
СМИ: Вратарь ФК «Заря» Лунин перешёл в «Реал»
  • © Tobias NykÃ„Nen
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, переход 19-летнего игрока в испанский клуб был оформлен 19 июня.

«Заря» получит за Лунина €8,5 млн и ещё €4 млн в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить