В аэропорту Мадейры установили новую версию бюста Криштиану Роналду

Короткая ссылка
В аэропорту португальского острова Мадейра установили новый бюст нападающего «Реала» Криштиану Роналду, заменив тот, который стал объектом насмешек.
В аэропорту Мадейры установили новую версию бюста Криштиану Роналду
  • © Helder Santos
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky News, новая скульптура появилась в тот же день, когда Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Отмечается, что в интернете уже появилась петиция за возвращение предыдущей версии бюста, которая появилась в аэропорту Мадейры в марте 2017 года.

Ранее сообщалось, что автор бюста Роналду создал скульптуру нападающего «Реала» Гаретта Бэйла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить