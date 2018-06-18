В аэропорту Мадейры установили новую версию бюста Криштиану Роналду

В аэропорту португальского острова Мадейра установили новый бюст нападающего «Реала» Криштиану Роналду, заменив тот, который стал объектом насмешек.

Как сообщает Sky News, новая скульптура появилась в тот же день, когда Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Отмечается, что в интернете уже появилась петиция за возвращение предыдущей версии бюста, которая появилась в аэропорту Мадейры в марте 2017 года.

Ранее сообщалось, что автор бюста Роналду создал скульптуру нападающего «Реала» Гаретта Бэйла.