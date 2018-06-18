В аэропорту Мадейры установили новую версию бюста Криштиану Роналду
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- globallookpress.com
Как сообщает Sky News, новая скульптура появилась в тот же день, когда Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
Отмечается, что в интернете уже появилась петиция за возвращение предыдущей версии бюста, которая появилась в аэропорту Мадейры в марте 2017 года.
Ранее сообщалось, что автор бюста Роналду создал скульптуру нападающего «Реала» Гаретта Бэйла.