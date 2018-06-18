Кремлёв считает, что на финал WBSS в Москве может приехать не меньше болельщиков, чем на ЧМ-2018
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«Мы планируем в ближайшее время вывести бокс на самоокупаемость. Задача в том, чтоб бокс существовал сам», — приводит слова Кремлёва Sport24.
Спортивный функционер отметил, что в свете этой задачи очень важно провести в России бой столь высокого уровня.
«Этого ждут. Такой ажиотаж! Сюда может приехать болельщиков не меньше, чем приехало на чемпионат мира по футболу», — добавил .
Ранее стали известны дата и место проведения финального боя WBSS Гассиев — Усик.