Семак провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Зенита»

Короткая ссылка
Российский специалист Сергей Семак провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Зенита» на сборе команды в Австрии.
Семак провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Зенита»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться после полученных травм, занимались по индивидуальным программам.

Семак возглавил «Зенит» 29 мая. До этого он работал наставником «Уфы».

Ранее стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Семака в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить