Семак провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Зенита»
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться после полученных травм, занимались по индивидуальным программам.
Первая тренировка «Зенита» под руководством Сергея Семака. Поехали! #ГазпромТренировочныеСборыpic.twitter.com/pIUiHWV970— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 июня 2018 г.
Семак возглавил «Зенит» 29 мая. До этого он работал наставником «Уфы».
Ранее стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Семака в «Зените».