Российский специалист Сергей Семак провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Зенита» на сборе команды в Австрии.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться после полученных травм, занимались по индивидуальным программам.

Семак возглавил «Зенит» 29 мая. До этого он работал наставником «Уфы».

Ранее стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Семака в «Зените».