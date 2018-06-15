Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Семака в «Зените»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб команды, которым руководит Сергей Семак.

«Ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в «Уфе», Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук; голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков», — говорится в сообщении пресс-службы.

За физическую подготовку в новом штабе будут отвечать Иван Карминати и Андреа Сканавино, а Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин займутся аналитической работой.

Новым главным врачом назначен Михаил Гришин. Ему будут помогать Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков, Исаак Серрано и Мария Бурова.

Начальник команды — Евгений Кошелев. В административный штаб также вошли Илья Писарский, Юрий Гусаков, Антон Костровский и Алексей Фролов.

Подготовку к новому сезону «Зенит» начнёт 17 июня.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с Жирковым.