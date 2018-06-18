Макарова и Веснина поднялись на две строчки в мировом рейтинге теннисисток WTA
- Reuters
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидирует румынка Симона Халеп, вслед за ней расположились датчанка Каролин Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса, американка Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина.
Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, сохранившая 14-е место. Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова остались 23-й и 28-й соответственно.
Екатерина Макарова и Елена Веснина поднялись на две позиции, заняв 34-е и 50-е места соответственно.
Светлана Кузнецова переместилась с 57-й на 59-ю строчку рейтинга.
Ранее сообщалось, что Шарапова снялась с теннисного турнира в Бирмингеме.