Макарова и Веснина поднялись на две строчки в мировом рейтинге теннисисток WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый 18 июня рейтинг спортсменок.
Макарова и Веснина поднялись на две строчки в мировом рейтинге теннисисток WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидирует румынка Симона Халеп, вслед за ней расположились датчанка Каролин Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса, американка Слоан Стивенс и украинка Элина Свитолина.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, сохранившая 14-е место. Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова остались 23-й и 28-й соответственно.

Екатерина Макарова и Елена Веснина поднялись на две позиции, заняв 34-е и 50-е места соответственно.

Светлана Кузнецова переместилась с 57-й на 59-ю строчку рейтинга.

Ранее сообщалось, что Шарапова снялась с теннисного турнира в Бирмингеме.

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