Федерер возглавил мировой рейтинг теннисистов ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 18 июня рейтинг спортсменов.
Федерер возглавил мировой рейтинг теннисистов ATP
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, швейцарец Роджер Федерер поднялся на первую строчку, потеснив испанца Рафаэля Надаля. Немец Александр Зверев и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сохранили свои третье и четвёртое места. Болгарин Григор Димитров поднялся на пятое место, опередив хорвата Марина Чилича.

Лучшим из россиян остался Андрей Рублёв. В обновлённой версии рейтинга он опустился с 31-го на 32-е место.

Карен Хачанов поднялся на две позиции, расположившись на 36-й строчке рейтинга. Даниил Медведев опустился с 52-й на 53-ю позицию.

Евгений Донской остался 76-м.

Михаил Южный переместился с 93-й на 94-ю позицию.

Ранее Федерер прокомментировал своё соперничество с Надалем за первую строчку рейтинга ATP.

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