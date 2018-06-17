Федерер прокомментировал своё соперничество с Надалем за первую строчку рейтинга ATP

Короткая ссылка
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём соперничестве за первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

После победы в полуфинале турнира в немецком Штутгарте Федерер обеспечил себе право стать первой ракеткой мира в третий раз за сезон.

«Это великолепно для болельщиков, что мы с Надалем в этом году постоянно меняемся местами. Это достаточно интересно», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Он также добавил, что впечатления от матча за первое место рейтинга на турнирах Большого шлема и турнирах другой категории отличаются.

«Конечно, ощущения от матча за первую строчку в финале турнира Большого шлема и по ходу турнира ATP 250 или ATP 500 разнятся», — заявил Федерер.

Ранее первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что хотел бы провести пятисетовый поединок с испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовом корте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить