Федерер прокомментировал своё соперничество с Надалем за первую строчку рейтинга ATP
После победы в полуфинале турнира в немецком Штутгарте Федерер обеспечил себе право стать первой ракеткой мира в третий раз за сезон.
«Это великолепно для болельщиков, что мы с Надалем в этом году постоянно меняемся местами. Это достаточно интересно», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Он также добавил, что впечатления от матча за первое место рейтинга на турнирах Большого шлема и турнирах другой категории отличаются.
«Конечно, ощущения от матча за первую строчку в финале турнира Большого шлема и по ходу турнира ATP 250 или ATP 500 разнятся», — заявил Федерер.
Ранее первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что хотел бы провести пятисетовый поединок с испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовом корте.