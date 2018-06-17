Федерер прокомментировал своё соперничество с Надалем за первую строчку рейтинга ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём соперничестве за первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

После победы в полуфинале турнира в немецком Штутгарте Федерер обеспечил себе право стать первой ракеткой мира в третий раз за сезон.

«Это великолепно для болельщиков, что мы с Надалем в этом году постоянно меняемся местами. Это достаточно интересно», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Он также добавил, что впечатления от матча за первое место рейтинга на турнирах Большого шлема и турнирах другой категории отличаются.

«Конечно, ощущения от матча за первую строчку в финале турнира Большого шлема и по ходу турнира ATP 250 или ATP 500 разнятся», — заявил Федерер.

Ранее первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что хотел бы провести пятисетовый поединок с испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовом корте.