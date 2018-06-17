Определились все участники баскетбольной Евролиги на следующий сезон

Определились все участники баскетбольной Евролиги на сезон-18/19.

Мюнхенская «Бавария» стала чемпионом Германии по баскетболу и завоевала последнюю путёвку в Евролигу.

Всего в турнире примут участие 16 команд: ЦСКА, «Химки» (оба — Россия), «Реал», «Барселона», «Баскония», «Гран-Канария» (все — Испания), «Эфес», «Фенербахче», «Дарюшафака» (все — Турция), «Олимпиакос», «Панатинаикос» (оба — Греция), «Жальгирис» (Литва), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Милан» (Италия), «Будучность» (Черногория) и «Бавария».

Ранее главный тренер турецкого клуба «Дарюшшафака» Дэвид Блатт прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера баскетбольного ЦСКА.