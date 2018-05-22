Блатт опроверг слухи о возможном назначении на пост тренера баскетбольного ЦСКА

Главный тренер турецкого клуба «Дарюшшафака» Дэвид Блатт прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера баскетбольного ЦСКА.

«Настал тот период, когда начинают появляться самые разные слухи. Нет, я не веду никаких переговоров ни с ЦСКА, ни с каким-либо другим клубом. Я возглавляю «Дарюшшафаку» и продолжаю с ней работать, да и у всех других клубов идёт сезон», — цитирует Блатта ТАСС.

Блатт возглавлял сборную России по баскетболу и приводил её к титулу чемпиона Европы — 2007 и бронзе Олимпийских игр — 2012. В нынешнем сезоне под его руководством «Дарюшшафака» стала обладателем Еврокубка.

Ранее сообщалось, что главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис может быть отправлен в отставку по окончании сезона-2017/18.