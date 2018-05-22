Блатт может сменить Итудиса на посту главного тренера баскетбольного ЦСКА

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Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис может быть отправлен в отставку по окончании сезона-2017/18.

Причиной увольнения послужат неудачные выступления ЦСКА в Евролиге, сообщает Sport24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Главным претендентом на смену Итудису называется тренер «Дарюшшафаки» Дэвид Блатт. 

Блатт возглавлял сборную России по баскетболу и приводил её к титулу чемпиона Европы — 2007 и бронзе Олимпийских игр — 2012. В нынешнем сезоне «Дарюшшафака» стала обладателем Еврокубка.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных от литовского «Жальгириса» в матче за третье место в баскетбольной Евролиге.

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