Итальянский «Фрозиноне» второй раз в истории клуба пробился в Серию А

Определился последний, 20-й участник элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу в сезоне-2018/19.

Им стал «Фрозиноне», в финале плей-офф за право повыситься в классе обыгравший «Палермо» по сумме двух матчей со счётом 3:2.

В элитном дивизионе итальянского чемпионата «Фрозиноне» выступит второй раз в собственной истории. Ранее клуб выходил в Серию А в 2015 году, но надолго в ней не задержался, вылетев во второй дивизион по итогам следующего же сезона.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии по футболу «Ювентус» согласовал условия личного контракта с полузащитником сборной России по футболу Александром Головиным.