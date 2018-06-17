Итальянский «Фрозиноне» второй раз в истории клуба пробился в Серию А

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Определился последний, 20-й участник элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу в сезоне-2018/19.
Итальянский «Фрозиноне» второй раз в истории клуба пробился в Серию А
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Им стал «Фрозиноне», в финале плей-офф за право повыситься в классе обыгравший «Палермо» по сумме двух матчей со счётом 3:2.

В элитном дивизионе итальянского чемпионата «Фрозиноне» выступит второй раз в собственной истории. Ранее клуб выходил в Серию А в 2015 году, но надолго в ней не задержался, вылетев во второй дивизион по итогам следующего же сезона.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии по футболу «Ювентус» согласовал условия личного контракта с полузащитником сборной России по футболу Александром Головиным.

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